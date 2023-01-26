Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,18 руб., евро — до 76,28 руб.

УрБК, Москва, 01.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 70,18 руб., европейской — 76,28 руб. На момент закрытия торгов 31 января курс доллара США составлял 69,82 руб., евро — 75,94 руб.

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