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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,16 руб., евро — до 80,05 руб.

УрБК, Москва, 17.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 75,16 руб., европейской — 80,05 руб.

На момент закрытия торгов 16 февраля курс доллара США составлял 74,85 руб., евро — 79,95 руб.

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