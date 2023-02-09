Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,16 руб., евро — до 80,05 руб.

УрБК, Москва, 17.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 75,16 руб., европейской — 80,05 руб.
На момент закрытия торгов 16 февраля курс доллара США составлял 74,85 руб., евро — 79,95 руб.
УрБК, Москва, 16.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...09.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 73,10 руб., евро — до 78,36 руб.
УрБК, Москва, 09.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...01.02.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,18 руб., евро — до 76,28 руб.
УрБК, Москва, 01.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...26.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 69,50 руб., евро —до 75,68 руб.
УрБК, Москва, 26.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...19.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 68,95 руб., евро — до 74,35 руб.
УрБК, Москва, 19.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...