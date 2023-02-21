Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.

УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 75,25 руб., европейской — 79,99 руб. На момент закрытия торгов курс доллара США составлял 74,97 руб., евро — 79,45 руб.

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