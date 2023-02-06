Курс доллара США на Московской бирже вырос до 73,10 руб., евро — до 78,36 руб.

УрБК, Москва, 09.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 73,10 руб., европейской — 78,36 руб. На момент закрытия торгов 8 февраля курс доллара США составлял 72,30 руб., евро — 77,39 руб.

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