Курс доллара США на Московской бирже вырос до 68,95 руб., евро — до 74,35 руб.

УрБК, Москва, 19.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 68,95 руб., европейской — 74,35 руб. На момент закрытия торгов 18 января курс долл. США составлял 68,74 руб., евро — 74,34 руб.

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