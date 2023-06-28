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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 87,03 руб., евро — до 95,02 руб.

УрБК, Москва, 29.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 87,03 руб., европейской — 95,02 руб.

На момент закрытия торгов 28 июня курс доллара США составлял 86,37 руб., евро — 94,30 руб.
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