Курс доллара США на Московской бирже вырос до 87,03 руб., евро — до 95,02 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...19.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 84,44 руб., евро — до 92,12 руб.
УрБК, Москва, 19.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...08.06.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 82,04 руб., евро — до 87,72 руб.
УрБК, Москва, 08.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...18.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 80,35 руб., евро — до 86,96 руб.
УрБК, Москва, 18.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...01.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,25 руб., евро — до 79,99 руб.
УрБК, Москва, 01.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...