На Среднем Урале сумма операций с помощью банковских карт превысила 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В январе-марте 2023 года жители Свердловской области совершили при помощи банковских карт 555 млн операций. За год этот показатель вырос на 10%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



При этом сумма таких операций увеличилась на 6%, превысив 1 трлн руб.



Большую часть этих денег — 459 млрд руб. — составили переводы. По сравнению с прошлым годом их общая сумма выросла на 3%. Почти 362 млрд руб. (+11%) жители региона потратили на оплату товаров и услуг. Наименее популярной операцией стало снятие наличных. Так, свердловчане получили в банкоматах 211 млрд руб. (+3%).



Отмечается, что, по данным на 1 апреля, на жителей Среднего Урала оформлено почти 13 млн банковских карт (+21% к прошлому году).