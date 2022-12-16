На Среднем Урале сумма операций с помощью банковских карт превысила 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Жители Свердловской области по итогам января-сентября 2022 года совершили 1,6 млрд ...29.06.2022 Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 ...21.09.2021 Объем операций с банковскими картами на Среднем Урале в I полугодии вырос на треть
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Жители Свердловской области в I полугодии 2021 года совершили почти 1 млрд операций с ...27.03.2019 Жители Челябинской области в 2018 году совершили на 21% больше транзакций с помощью банковских карт
УрБК, Челябинск, 27.03.2019. В 2018 году южноуральцы с помощью банковских карт совершили 415 млн операций, общая сумма ...13.12.2018 За 9 месяцев с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму 4,2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. По состоянию на 1 октября 2018 года на территориях Уральского региона выдано более 37,2 ...