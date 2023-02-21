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Вчера, 14:04

Российские банки просят ввести льготы на sms-уведомления

УрБК, Москва, 29.06.2023. Ассоциация банков России (АБР) вместе с рядом кредитных организаций просит правительство РФ и Центробанк ввести льготные тарифы для рассылки обязательных сервисных sms клиентам или сделать фиксированную стоимость за общий объем. Новые меры предлагается ввести для попавших под санкции банков, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на текст обращения.

Кредитные организации обязаны направлять клиентам сообщения о совершаемых операциях. Но приложения некоторых подсанкционных банков удалены из AppStore, поэтому им недоступны бесплатные для организации push-уведомления.

Sms стоит от 0,7 до 1,5 руб. По словам авторов обращения, с 2022 года некоторые операторы сотовой связи повышали стоимость сообщений четыре раза, стоимость трансакционных sms у ряда операторов увеличилась на 47%, иных видов СМС — на 84%. В итоге расходы банков выросли на десятки миллиардов рублей.
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