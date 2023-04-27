На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. С 19 по 26 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на 9,12%, до 56,11 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 5,05%, до 62,02 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 3,79%, до 185,27 руб. за кг), картофель (на 3,55%, до 38,1 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,13%, до 122,45 руб. за кг), сахар (на 1,98%, до 70,89 руб. за кг), а также на соль (на 1,84%, до 15,37 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на подсолнечное масло (на 3,62%, до 118,1 руб. за кг), репчатый лук (на 3,32%, до 60,93 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,66%, до 63,49 руб. за л), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,03%, до 111,59 руб. за кг), а также на свежие огурцы (на 1,89%, до 112,95 руб. за кг).