На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. С 17 по 24 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый ...16.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь
С 6 по 13 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 7,05%, до 43,49 руб. за кг), ...16.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. С 6 по 13 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на ...13.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. С 27 февраля по 6 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...