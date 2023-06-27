Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 72 коп.

УрБК, Москва, 29.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 56,88 коп., до 85,61 руб., евро — на 72,71 коп., до 93,86 руб.