Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 72 коп.

УрБК, Москва, 27.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2023 года. Курс долл. ...21.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 27 коп.
УрБК, Москва, 21.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2023 года. Курс долл. ...20.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 20.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2023 года. Курс долл. ...09.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 54 коп., евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2023 года. Курс долл. ...08.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США ...