Отчетность российских банков вновь будет публиковаться в открытом доступе

УрБК, Москва, 28.06.2023. Банк России вновь начнет раскрывать формы отчетности кредитных организаций. В 2022 году публикация этих данных была приостановлена из-за санкционных рисков. На сайте регулятора уже опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 года.



В июле планируется вернуться к публикации квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп. К ним относятся данные консолидированного баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, а также расчета капитала и нормативов банковских групп (формы 802, 803 и 805).



Чтобы защитить банки и их контрагентов от потенциального дополнительного санкционного давления, некоторые «чувствительные сведения» публиковаться не будут. В ряде форм будут представлены только некоторые показатели.



Предполагается, что возврат к публикации отчетности способствует повышению прозрачности банковского сектора.