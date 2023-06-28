ЦБ РФ планирует обязать банки раскрывать личные данные покупателей золота

Банк России вновь начнет раскрывать формы отчетности кредитных организаций. В 2022 году публикация этих данных была ...28.06.2023 Отчетность российских банков вновь будет публиковаться в открытом доступе
УрБК, Москва, 28.06.2023. Банк России вновь начнет раскрывать формы отчетности кредитных организаций. В 2022 году ...15.03.2022 ЦБ приостановил покупку золота у кредитных организаций
УрБК, Москва, 15.03.2022. Банк России с 15 марта приостановил покупку золота у кредитных организаций, сообщает ...18.02.2014 ЦБ намерен оптимизировать и сократить отчетность для банков
УрБК, Москва, 18.02.2014. В целях организации работ по оптимизации отчетности кредитных организаций в Банке России ...14.09.2009 В январе-августе 2009 года Уральский банк Сбербанка России реализовал более 290 кг слитков драгоценных металлов
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2009. За восемь месяцев 2009 года Уральский банк Сбербанка России продал более 290 ...