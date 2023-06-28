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ЦБ РФ планирует обязать банки раскрывать личные данные покупателей золота

УрБК, Москва, 07.02.2024. В целях мониторинга объемов приобретения россиянами золота Центробанк планирует обязать банки страны предоставлять сведения о его покупателях. Об этом говорится в проекте нормативного акта Банка России о внесении изменений в Указание Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)».

«В целях мониторинга объемов покупки физическими лицами драгоценных металлов (слитки золота) у кредитных организаций форма отчетности 0409610 «Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы» дополнена информацией, содержащей сведения об объемах приобретения слитков золота в разрезе клиентов — физических лиц», — отмечается в одной из поправок.

На сайте ЦБ РФ также опубликованы предложения от участников банковской отрасли. Финансовые организации указывают, в частности, на невозможность разглашения персональной информации, принадлежащей гражданам РФ.

«В соответствии с Проектом в графах 3, 6, 7 и 8 подраздела 1.2. «Сведения об объемах реализации физическим лицам золота в слитках» формы 0409610 указываются ФИО клиента, ИНН и документы, удостоверяющие личность. С целью защиты конфиденциальности персональных данных клиентов Банка, предлагаем исключить данные графы из формы 0409610 или заменить их на уникальный идентификатор — УИД», — говорится в возражении АО «Россельхозбанк» и ассоциации «Россия».
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