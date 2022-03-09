В России объем нелегального золота на рынке драгметаллов может достигать 20%

УрБК, Москва, 01.08.2025. Объем нелегального золота на российском рынке драгоценных металлов может достигать 20% от законного оборота, сообщают
«Известия» со ссылкой на экспертов.
По словам эксперта Президентской академии Вячеслава Мищенко, такое количество драгметаллов эквивалентно примерно 6,5–7 т в год, включая незаконно добытый металл и сделки, проводимые без официального учета.
Эксперты называют несколько причин роста нелегального оборота драгоценных металлов.
«Отмена НДС на покупку золота физическими лицами в 2022 году повысила привлекательность вложений в него, но едва ли создало условия для снижения доли нелегального сектора. В условиях роста колебаний на финансовом рынке, а также усиления мониторинговых и надзорных функций драгметалл стал одним из желанных элементов вложений», — отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.
При этом высокий спрос на золото как инструмент инвестиций при дефиците легального товара стимулирует замещение контрафактом, уточняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.
В ответ на эту тенденцию, Минфин России подготовил проект постановления, ужесточающий контроль за оборотом инвестиционных монет из драгметаллов (золота, серебра, платины и палладия), поскольку «увеличение доли фальсифицированной продукции на рынке подрывает доверие потребителей к добросовестным производителям и негативно сказывается на экономике в целом».
Таким образом, новые правила будут направлены на борьбу с отмыванием денег и на повышение прозрачности рынка. По ним продающие организации будут обязаны собирать персональные данные покупателей и информировать об операциях государство, проводить все сделки с монетами только при помощи кассовых аппаратов, интегрированных с государственными базами данных учета драгметаллов, а банки и дилеры будут отчитывать об остатках монет и об их движении.
При этом эксперты указывают, что новые меры усложнят административную нагрузку на участников рынка. Эксперты опасаются, что меры окажутся слишком сложными в технической реализации и значительно навредят малому бизнесу вместо того, чтобы помочь.
«Бывает, такие участники рынка не выдерживают административной нагрузки и уходят в тень. Хорошо, если в «серую» зону (то есть не соблюдая какие-то обязательные требования), но от такого оборота идут налоги и сборы. Хуже, если на черный рынок (полностью нелегальная деятельность по добыче или сбыту), от которого государство не получает ничего», — пояснил исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков.
При этом все согласны, что нелегальный рынок драгметаллов необходимо сокращать, поскольку он не только наносит вред экономике из-за отсутствия поступления налогов, но и увеличивает для потребителей риск покупки подделок. Уточним, что владение и попытка продажи монет без документов может повлечь за собой ответственность.
Можно предположить, что основной задачей станут поиски баланса между ужесточением регулирования и поддержкой легального бизнеса.