Отчетность российских банков вновь будет публиковаться в открытом доступе

УрБК, Москва, 28.06.2023. Банк России вновь начнет раскрывать формы отчетности кредитных организаций. В 2022 году ...02.08.2019 Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах
УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо ...25.07.2019 Обязательные нормативы ЦБ в июне нарушали 16 банков
УрБК, Москва, 25.07.2019. В июне обязательные нормативы Банка России нарушали 16 российских банков, 15 из них проходили ...18.02.2014 ЦБ намерен оптимизировать и сократить отчетность для банков
УрБК, Москва, 18.02.2014. В целях организации работ по оптимизации отчетности кредитных организаций в Банке России ...30.03.2009 В феврале 2009 года совокупная прибыль кредитных организаций РФ существенно сократилась
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2009. В феврале 2009 года совокупная прибыль кредитных организаций РФ оказалась в 135 раз ...