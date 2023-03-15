ММК-Информсервис с 29 июня по 12 июля проведет интенсив по веб-разработке для студентов-программистов

УрБК, Магнитогорск, 28.06.2023. ММК-Информсервис с 29 июня по 12 июля проведет первый летний интенсив по веб-разработке для студентов, изучающих программирование. Участники проекта будут работать над реальным IT-проектом под руководством профессиональных разработчиков, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



На интенсиве студенты получат актуальные знания по проектированию архитектуры приложений, работе с ORM фреймворками и базами данных, программированию на современных языках для веб-разработки, а также познакомятся с системой контроля версий и гибким управлением проектами.



«В IT-индустрии важно не только иметь знания, полученные в университете, но и желание развиваться. Мы запускаем интенсив, чтобы у студентов была возможность получить реальный опыт в области разработки информационных технологий и первое предложение о работе. Совместный проект и общение с экспертами поможет им больше узнать об актуальных инструментах, технологиях и многом другом. А после успешного прохождения интенсива возможно последующее трудоустройство в нашу компанию», — считает ведущий инженер-программист ООО «ММК-Информсервис» Алла Очеретяная.



IT-интенсив стал продолжением курса «Современная разработка высоконагруженных web-систем», который подготовили и провели специалисты центра компетенций мобильной и веб-разработки ММК-Информсервис для студентов МГТУ им. Г.И. Носова. На митапах слушатели познакомились с основами современного кодинга, а на интенсиве приступят к практическому применению полученных знаний.



По окончании обучения состоится защита IT-проекта. Участники интенсива получат именные сертификаты и призы, а также возможность стать частью команды ММК-Информсервис.