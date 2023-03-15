ММК-Информсервис с 29 июня по 12 июля проведет интенсив по веб-разработке для студентов-программистов

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В двухдневном образовательном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» компаний РУСАЛ ...19.09.2022 ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова
УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в ...24.05.2021 Выпускникам МГТУ им. Носова рассказали об IT-проектах Группы ММК
УрБК, Магнитогорск, 24.05.2021. В МГТУ им. Носова состоялась традиционная встреча руководителей ООО «ММК-Информсервис» ...16.09.2020 Центр компетенций RPA и инноваций «ММК-Информсервис» проведет открытый вебинар о роботизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2020. Во вторник, 22 сентября, специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО ...23.10.2019 ММК представил свои разработки на форуме «Открытые инновации-2019» в Сколково
УрБК, Магнитогорск, 23.10.2019. «ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») ...