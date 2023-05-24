Житель Екатеринбурга потерял почти 8 млн рублей при попытке играть на бирже по указанию злоумышленников

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Житель Екатеринбурга потерял 7,7 млн руб., поверив рекламе о возможности зарабатывать, играя на бирже. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД России.



Как рассказал потерпевший, он увидел в интернете рекламу о возможности легкого заработка, перешел по ссылке и заполнил анкету. После чего с ним связались неизвестные и предложили установить приложение на смартфон, а также зарегистрироваться на «биржевом сайте».



В дальнейшем под разными предлогами они уговорили мужчину внести деньги на его лицевой счет на данной платформе, при этом потерпевшему пришлось занять 1,4 млн руб. и еще на 6,2 млн руб. оформить кредиты. В момент, когда мужчина не смог вывести средства обратно, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.