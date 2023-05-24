Житель Екатеринбурга потерял почти 8 млн рублей при попытке играть на бирже по указанию злоумышленников

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратился местный житель 1999 года рождения с ...20.03.2023 В Екатеринбурге курьер доставки перевел лжеброкерам более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Управление МВД по городу Екатеринбургу обратился местный житель 1981 года рождения, ...26.10.2021 Житель Екатеринбурга перевел лжетрейдерам почти 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников, представлявшихся трейдерами торговой ...12.01.2021 Житель Екатеринбурга перечислил 7 млн рублей лжепредставителям трейдинговой фирмы
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по заявлению местного жителя, который перечислил неизвестным лицам 7 млн ...12.01.2021 Житель Екатеринбурга перечислил 7 млн рублей лжепредставителям трейдинговой фирмы
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по заявлению местного жителя, который ...