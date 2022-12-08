Профильный комитет свердловского ЗакСо одобрил корректировки в региональный бюджет на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Бюджетный комитет Законодательного собрания Свердловской области одобрил законопроект об изменениях в региональный бюджет на 2023 год. Финансовая стабильность позволила увеличить доходную и расходную часть бюджета на 28,2 млрд руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Расходы на здравоохранение предполагается увеличить на 2 млрд руб. Дополнительные средства пойдут на оказание помощи пациентам с онкологическими диагнозами: 1 млрд руб. направят на закупку таблеток для противоопухолевой лекарственной терапии. Еще 906,9 млн руб. пойдет на финансовую поддержку медицинских учреждений. Также 500 млн руб. направят на реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы. На специальные социальные выплаты медицинским работникам пойдет 95,5 млн руб.



Затраты на транспорт вырастут на 1,1 млрд руб.: 861 млн руб. направят на повышение доступности пригородных железнодорожных перевозок, 217,9 млн руб. — на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга.



Расходы на дорожное хозяйство поднимут на 4,3 млрд руб. Эти деньги пойдут на финансирование дорожной деятельности, фотовидеофиксацию, ремонт и реконструкцию дорог, строительство мостовых переходов и другие задачи.



На строительство выделят дополнительные 3 млрд руб. Эти деньги в том числе направят на возведение нового здания гимназии № 40 в Екатеринбурге, спортивного комплекса в Богдановиче, строительство школ в Серове и в Белоярском районе — селе Косулино, обеспечение жильем детей-сирот.



Местные бюджеты получат дополнительное финансирование на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов.



На повышение зарплат бюджетникам и социальные выплаты предусмотрено 10 млрд руб.



Предложенные корректировки в бюджет будут рассмотрены на заседании Законодательного собрания Свердловской области.