Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 84 коп.

УрБК, Москва, 28.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 38,62 коп., до 85,05 руб., евро — на 84,04 коп., до 93,13 руб.