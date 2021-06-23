Власти Екатеринбурга создали чат-бот «Изменения маршрутов» в мессенджере Telegram для ответа на вопросы горожан об общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Власти Екатеринбурга для удобства горожан запустили чат-бот «Изменения маршрутов» в мессенджере Telegram. Здесь можно будет узнать актуальную информацию об общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Для удобства пользователей в чат-боте предусмотрено четыре раздела: «Маршруты» с информацией об изменениях маршрутов общественного транспорта, «Задать вопрос» для получения расширенного ответа специалистов, «Частые вопросы» и «Контакты».



Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный изменениям транспортного обслуживания населения. Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Николай Вахлов рассказал об изменениях на маршрутах электротранспорта.