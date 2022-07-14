На территории Ленинского района Екатеринбурга за полгода демонтировали 20 объектов незаконной торговли

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В I полугодии текущего года на территории Ленинского района Екатеринбурга было выявлено 22 объекта незаконной торговли. На данный момент 20 из них уже демонтировано, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работа по пресечению незаконной торговли ведется на постоянной основе и в тесном сотрудничестве со всеми компетентными органами. Необходимо понимать, что подобные несанкционированные торговые точки не просто портят облик района, но и часто несут в себе определенные угрозы для конечного потребителя. Вести борьбу с ними принципиально важно», — отметил заместитель главы администрации Ленинского района Максим Чаплыгин.
Из 22 выявленных в Ленинском районе объектов 14 пришлось на долю павильонов, еще в восьми вели продажу мороженого. Администрацией района в отношении всех объектов были проведены соответствующие мероприятия. В частности, составлялись акты о выявлении объектов и их выносе (демонтаже), проводились заседания комиссий по вопросам выноса и демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых конструкций.
Из 20 демонтированных объектов четыре были снесены подрядчиком МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», еще 16 объектов — их собственниками.
Напомним, что в прошлом году на территории Екатеринбурга было вынесено 176 нестационарных торговых объектов.
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