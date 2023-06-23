В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за год вырос на 64%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня 2023 года составила 5,1 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 2%, за год — на 11%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Что касается спроса на «вторичку» в уральской столице, за месяц он увеличился на 9%, а за год — на 64%.
Помимо Екатеринбурга, лидерами по годовому росту спроса на вторичное жилье стали Казань (+70%), Воронеж (+56%), Нижний Новгород (+49%) и Самара (+46%).
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