Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — на 80 коп.

УрБК, Москва, 27.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 58,49 коп., до 84,66 руб., евро — на 80,36 коп., до 92,29 руб.
УрБК, Москва, 21.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2023 года. Курс долл. ...20.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 20.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2023 года. Курс долл. ...14.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1 руб. 38 коп.
УрБК, Москва, 14.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2023 года. Курс долл. ...09.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 54 коп., евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2023 года. Курс долл. ...09.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2023 года. Курс долл. США ...