Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — на 80 коп.

УрБК, Москва, 27.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 58,49 коп., до 84,66 руб., евро — на 80,36 коп., до 92,29 руб.