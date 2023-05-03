Представители российского МСП рассказали о высокой заинтересованности в их продукции со стороны крупных компаний

УрБК, Москва, 26.06.2023. Почти половина субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) считают, что в текущей экономической ситуации крупные предприятия показывают высокую заинтересованность в их продукции и услугах. Об этом говорится в исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей.
По мнению 42,9% респондентов, крупные компании готовы идти на уступки МСП, если происходят задержки поставок из-за появившихся сложностей. Еще 14,3% опрошенных сказали, что со стороны крупных заказчиков отсутствует ценовое давление. Также 3,6% представителей МСП отметили, что крупные компании сохраняют контрактные обязательства даже при возможном повышении цены. Столько же рассказали о смягчении требований по сертификации продукции. Однако 21,4% опрошенных поделились, что не заметили ни одной из перечисленных тенденций.
Кроме того, половина участвовавших в опросе представителей МСП сказали, что при взаимодействии с крупными организациями-заказчиками в кризис ничего не изменилось.
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