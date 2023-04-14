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Вчера, 16:26

В Екатеринбурге у главного специалиста банка злоумышленники похитили более 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района обратилась 35-летняя местная жительница, главный специалист крупной кредитной организации, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. В общей сложности она лишилась порядка 2,5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, женщина познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени «Антон». У них завязался диалог про инвестиции и трейдинг. Мужчина сказал, что он профессиональный трейдер и торгует на фондовом рынке вместе с другом «Павлом». Затем для обучения торгам на бирже женщине посоветовали внести 500 долл. США через приложение, связанное с криптовалютами.

Под предлогом инвестиций она перечислила мошенникам еще несколько платежей: 100 тыс. руб. личных средств и 2 млн 300 тыс. руб. — кредитных.

По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники ведомства предпринимают комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти причастных к данному преступлению.

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