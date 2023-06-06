УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил жителям Арамиля 41,5 млн рублей на обеспечение погорельцев жильем

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из резервного фонда регионального правительства 41,5 млн руб. на обеспечение жителей Арамиля, лишившихся жилья в результате пожара. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Уточним, что 21 мая на улице Ломоносова сгорел двухэтажный дом. При обследовании восстановление дома признано нецелесообразным. Е. Куйвашев поручил обеспечить погорельцев новым жильем к концу лета.

Семьям, проживавшим в сгоревшем доме по условиям социального найма, предоставят квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. На эти цели Арамиль получит 13 млн руб.

Гражданам, у которых сгоревшие квартиры были в собственности, предоставят денежные компенсации на основе площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра. На это будет выделено 23 млн руб. Также часть средств пойдет на снос сгоревшего дома и незаконных хозяйственных построек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с жителями Сосьвы ход восстановления поселка

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом поселок ...

01.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки пострадавших от пожаров в Сосьве и Таежном

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о мерах ...

22.05.2023 Власти Свердловской области окажут финансовую помощь погорельцам из Арамиля

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание в Арамиле после ...

18.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил контролировать строительство жилья в населенных пунктах, пострадавших от пожаров

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил постоянно контролировать строительство ...

26.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прервал рабочую поездку в Узбекистан из-за пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (573)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18