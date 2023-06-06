Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил жителям Арамиля 41,5 млн рублей на обеспечение погорельцев жильем

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из резервного фонда регионального правительства 41,5 млн руб. на обеспечение жителей Арамиля, лишившихся жилья в результате пожара. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Уточним, что 21 мая на улице Ломоносова сгорел двухэтажный дом. При обследовании восстановление дома признано нецелесообразным. Е. Куйвашев поручил обеспечить погорельцев новым жильем к концу лета.



Семьям, проживавшим в сгоревшем доме по условиям социального найма, предоставят квартиры, купленные муниципалитетом на вторичном рынке. На эти цели Арамиль получит 13 млн руб.



Гражданам, у которых сгоревшие квартиры были в собственности, предоставят денежные компенсации на основе площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра. На это будет выделено 23 млн руб. Также часть средств пойдет на снос сгоревшего дома и незаконных хозяйственных построек.