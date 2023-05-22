Власти Свердловской области окажут финансовую помощь погорельцам из Арамиля

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание в Арамиле после крупного пожара, который произошел в городе. Ранее здесь, на улице Ломоносова, сгорел многоквартирный дом. Глава муниципалитета Марина Мишарина обратилась с просьбой выделить финансовую помощь погорельцам, сообщает департамент информационной политики региона.



«По предложениям, которые Марина Сергеевна сделала, конечно, окажем всемерную поддержку и помощь: по единой материальной выплате и по выплате финансовой помощи пострадавшим. Все это будет выверено после того, как вы определите стоимость», — сообщил Е. Куйвашев.



Днем 21 мая экстренные службы Арамиля получили сообщение о пожаре на улице Ломоносова. Загорелись сельскохозяйственные постройки. Из-за порывов ветра и плотной застройки огонь перекинулся на многоквартирный жилой дом. После обследования восстановление здания было признано нецелесообразным.