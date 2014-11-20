Фонд заработной платы компании «Уральские авиалинии» с 1 июня вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Фонд заработной платы компании «Уральские авиалинии» с 1 июня вырос на 12%. Так, размер оплаты труда был повышен для работников наземных служб, технического, летного персонала и бортпроводников — всего 3,6 тыс. работников, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«В год тридцатилетия авиакомпании, в момент, когда авиаотрасль находится в зоне сильной турбулентности, руководство «Уральских авиалиний» считает необходимым поддержать своих сотрудников. Эффективные управленческие решения позволили нам сохранить стабильность работы в максимально сложных условиях, достигнуть роста основных операционных показателей и простимулировать работников», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.