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Фонд заработной платы компании «Уральские авиалинии» с 1 июня вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Фонд заработной платы компании «Уральские авиалинии» с 1 июня вырос на 12%. Так, размер оплаты труда был повышен для работников наземных служб, технического, летного персонала и бортпроводников — всего 3,6 тыс. работников, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В год тридцатилетия авиакомпании, в момент, когда авиаотрасль находится в зоне сильной турбулентности, руководство «Уральских авиалиний» считает необходимым поддержать своих сотрудников. Эффективные управленческие решения позволили нам сохранить стабильность работы в максимально сложных условиях, достигнуть роста основных операционных показателей и простимулировать работников», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

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