Объем закупок у российского малого и среднего бизнеса со стороны 62,5% крупных компаний сохранился на уровне прошлых лет

УрБК, Москва, 26.06.2023. Около 62,5% крупных российских компаний в 2022 году закупали продукцию и услуги у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в том же объеме, что и в предыдущие годы. Причем 75% респондентов уточнили, что закупки сохранились в том же виде, что и ранее. Хотя на фоне ухода иностранных компаний ожидалось, что спрос на сотрудничество с МСП вырастет. Об этом сообщается в исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).



Показатели чаще увеличивались в разделах «Работы» и «Услуги» — о росте подобных закупок рассказали 34,4% крупных предприятий. Еще 31,8% респондентов увеличили объемы закупки сырья и материалов. Также уточняется, что сократили закупки у МСП до 10% компаний.



Продолжающие работать с малым и средним бизнесом опрошенные указывают, что тот показал высокую степень адаптации к новым экономическим условиям, смог нарастить объемы производства, начать внедрять инновации. Но некоторые респонденты указали, что среди МСП появились случаи, когда поставщик менял условия контракта, переставал соблюдать график поставок или не мог ответить на запрос об увеличении объемов производства.