В Екатеринбурге в 2023 году власти планируют снести 84 незаконных торговых объекта

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге за июнь в Академическом районе было снесено шесть незаконных торговых объектов (НТО).



Как сообщает пресс-служба муниципалитета, подверглись ликвидации киоски: у ТЦ «Академический», на улице Рябинина, 19, на улицах Вильгельма де Геннина и Рябинина, а также на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина.



«Системная борьба с НТО происходит в несколько этапов. Сначала специалисты районных администраций города находят ларьки, установленные с нарушением, и составляют соответствующий акт. После этого руководителю торговой точки вручается уведомление о необходимости в течение 10 дней снести объект. Если предприниматель игнорирует законное требование, материалы передаются в администрацию города Екатеринбурга. Основанием для сноса НТО является постановление Главы Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Отмечается также, что за прошлый год в Екатеринбурге снесли 176 НТО. В 2023 году планируется демонтировать 84 подобных строения.