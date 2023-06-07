ГК «КОРТРОС» представит технологию строительства энергоэффективного дома на «Иннопроме-2023»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Группа компаний «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») примет участие в главной промышленной выставке страны «Иннопром-2023», где представит уникальный энергоэффективный дом.
Как сообщает пресс-служба девелопера, для строительства здания использовались технологии, которые не имеют аналогов в России. Так, в частности, были задействованы рекуператор тепла сточных вод, солнечные батареи и powerbank для дешевой электроэнергии. Это позволит жителям сократить расходы на коммунальные услуги.
Также в рамках мероприятия ожидаются официальные визиты первых лиц страны в Академический район.
«Проект комплексного освоения территории «Академический» (г. Екатеринбург) — крупнейший в Европе девелоперский проект, находящийся в стадии активной реализации. В 2021 году получил статус отдельной административной единицы. Это первый и единственный опыт в постсоветской России, когда строительная компания возвела целую административную единицу с транспортной, социальной инфраструктурой. Район продолжает формировать новые точки притяжения и развития всего города», — говорится в сообщении.
Добавим, что в Свердловской области выбрали 35 компаний для презентации региона на международной выставке «Иннопром-2023».
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