Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 115 дней

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,5%, за месяц — на 3,5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 319 квартир в уральской столице.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 115 дней.
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