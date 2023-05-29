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Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 115 дней

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,5%, за месяц — на 3,5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 319 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 115 дней.

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