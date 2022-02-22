До 65% от всего объема зарубежных туров, покупаемых россиянами, приходится на Турцию

УрБК, Москва, 22.02.2022. Продажи туров за рубеж резко снизились после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о ...

Признание ДНР и ЛНР привело к снижению продаж зарубежных туров в России

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. В Екатеринбурге минимальная стоимость пакетного тура на неделю для двоих человек в июне ...

Минимальная стоимость пакетного тура за рубеж в Екатеринбурге составляет в среднем 54,3 тыс. рублей

Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз к уровню мая 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз: доля поисков выросла с 1,5% в прошлом мае ...