До 65% от всего объема зарубежных туров, покупаемых россиянами, приходится на Турцию

УрБК, Москва, 23.06.2023. На долю Турции приходится от 35% до 65% зарубежных туров, которые приобретают россияне. Информацию об этом опубликовал Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу у туроператоров-членов Российского союза туриндустрии. Ее доля в продажах у разных компаний и агрегаторов пакетных туров варьируется от 35 до 65%», — говорится в сообщении организации.
Средняя стоимость тура на одного человека сегодня составляет 144,5 тыс. руб., на двоих — 162,6 тыс. руб., на троих — 254 тыс. руб. Наибольшей популярностью среди туристов из России пользуется побережье Антальи (более 85% спроса), на втором месте — Эгейское побережье (более 12%), на третьем — Стамбул (менее 1%).
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