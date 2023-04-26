В Уральскую ассоциацию туризма вошел «Республиканский центр детского и юношеского туризма» из Северной Осетии

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Правление Уральской ассоциации туризма (УАТ) единогласно приняло решение включить в состав государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Данная организация создана министерством образования и науки Республики Северная Осетия — Алания.



Как сообщает пресс-служба УАТ, туристско-краеведческая деятельность — важная форма обучения, воспитания, профессиональной ориентации, социальной адаптации и оздоровления учащихся, разумного использования их свободного времени.



«Республиканский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» официально вошел в единый федеральный реестр туроператоров министерства экономического развития Российской Федерации (приказ № 242 от 10 апреля 2023 года).



Уточняется, что оплатить экскурсионные услуги можно будет «Пушкинской картой».



Уральская ассоциация туризма основана в 1996 году. На сегодняшний день в ее состав входят более 100 участников: туристические агентские сети, туроператоры, высшие учебные заведения, авиакомпании, страховые компании, гостиницы и санатории.



В список основных задач УАТ входит оказание методической помощи региональным участникам туристской деятельности, обобщение практики применения нормативных актов, взаимосвязь с туристскими ассоциациями других регионов страны, проведение семинаров и конференций.