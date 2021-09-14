Сотрудники «Россети» — МЭС Урала модернизировали противоаварийную автоматику в ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новую противоаварийную автоматику на подстанциях высоковольтной линии 500 кВ «Холмогорская — Тарко-Сале».



Как сообщает пресс-служба компании, новое оборудование повысит надежность энергоснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а также региональных предприятий северных нефтяных и газовых месторождений компаний «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть».



Также специалисты отмечают, что на подстанциях 500 кВ «Холмогорская» (мощностью 1878 МВА) и «Тарко-Сале» (1377 МВА) установлены устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). Они обеспечивают высокоскоростной и надежный прием и передачу команд релейной защиты, противоаварийной автоматики и сигналов телемеханики в целях предотвращения возможных технологических нарушений в энергоузле.



Добавим, что новое оборудование выполнено на базе микропроцессорных устройств российского производства.