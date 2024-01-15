Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала создали условия для выдачи мощности новой электростанции на Ванкоре

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали подстанцию 220 кВ ...23.06.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала модернизировали противоаварийную автоматику в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новую противоаварийную ...01.12.2021 Работа специалистов компании «Россети» позволила увеличить выдачу мощности Сургутской ГРЭС-2
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Компания «Россети» успешно провела работы на подстанциях сверхвысокого класса ...10.11.2021 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали комплексы релейной защиты и автоматики в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили модернизацию ...14.09.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили противоаварийную защиту на четырех объектах в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») подключили новые комплексы устройств ...