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15.01.2024

Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала создали условия для выдачи мощности новой электростанции на Ванкоре

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала закончили модернизацию противоаварийной автоматики на подстанциях 220 кВ «Ермак», «Мангазея» и «Исконная», питающих восточные районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Это позволит ввести в работу Полярную газотурбинную электростанцию мощностью 150 МВТ, обеспечивающую энергией предприятия Ванкорского кластера месторождений, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты установили на объектах шесть новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) российского производства и модернизировали восемь существующих комплексов. Современные микропроцессорные УПАСК передают информацию о нештатных ситуациях, что позволяет минимизировать риски крупных технологических нарушений.

Кроме того, для обеспечения устойчивости энергосистемы в случае выделения Ванкорского энергорайона на изолированную работу энергетики усилили действующие системы телемеханики и противоаварийной автоматики, изменили алгоритмы устройств, осуществляющих дополнительную автоматическую разгрузку.

На подстанциях была проведена и настройка дополнительной сети ретрансляции сигналов.

Электростанция расположена в Туруханском районе Красноярского края и состоит из двух газотурбинных энергоблоков, которые будут потреблять попутный нефтяной газ запитанных ею месторождений.
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