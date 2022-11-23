В Екатеринбурге за год снизились цены на продажу и аренду складов

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. По итогам первой половины июня средняя стоимость складских помещений в Екатеринбурге составила 2,2 млн руб. Это на 69,4% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Спрос на покупку складов вырос на 49%, сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».
Средняя цена аренды складского помещения в июне 2023 года составила 14 тыс. руб., что на 22,9% уступает показателю прошлого года. Спрос на аренду вырос на 41%.
Добавим, что средняя стоимость покупки в России составила 6,3 млн руб., аренды — 17 тыс. руб. в месяц.
«У складов сейчас исторически низкая вакантность, поэтому инвесторы активно покупают такие помещения — это привлекательный актив. Что касается региональной повестки, то в более чем половине городов динамика спроса на продажу и аренду помещений разнонаправленная. То есть, если интерес к покупке склада в данном регионе растет, то спрос на аренду падает», — отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.
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