В Екатеринбурге за год снизились цены на продажу и аренду складов

УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...

В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в III квартале вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...

В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге по итогам 2021 года вырос на 83%. Об ...

Спрос на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 83%

В Челябинске спрос на посуточную аренду квартир в 2021 году вырос почти на треть

УрБК, Челябинск, 18.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Челябинске по итогам 2021 года вырос на 32%. Об этом ...