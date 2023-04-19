Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц снизилось на 7,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в мае 2023 года выдали 1 тыс. 840 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 7,2% меньше уровня предыдущего месяца этого года (в апреле — 1 тыс. 982 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (4,2 тыс. ед.), Московская область (3,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,4 тыс. ед.), Татарстан (3,2 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,9 тыс. ед.).
В целом по стране в мае этого года выдали 65,5 тыс. автокредитов, что на 7,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в апреле — 71 тыс. ед.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение выдачи автокредитов в мае объясняется сезонным фактором, а также большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая.
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