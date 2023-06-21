Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 8,3% больше уровня предыдущего месяца этого года (в мае — 1 тыс. 955 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (4,5 тыс. ед.), Московская область (4,1 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,5 тыс. ед.), Татарстан (3,3 тыс. ед.) и Краснодарский край (3,1 тыс. ед.).



В целом по стране в июне этого года выдали 73,4 тыс. автокредитов, что на 2,9% больше показателя предыдущего месяца этого года (в мае — 71,3 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост выдачи автокредитов в последнее время объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом.