Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в мае 2023 года выдали 1 тыс. 840 кредитов на покупку новых и ...27.04.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за год выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области в I квартале 2023 года выдали 4 тыс. 572 кредита на покупку ...19.04.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 12%
В Свердловской области в марте выдали 1 тыс. 605 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 11,9% ...19.04.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 12%
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В Свердловской области в марте выдали 1 тыс. 605 кредитов на покупку новых и ...29.03.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области в феврале выдали 1 тыс. 431 кредит на покупку новых и ...