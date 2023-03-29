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Вчера, 18:01

Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 12%

В Свердловской области в марте выдали 1 тыс. 605 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 11,9% больше уровня предыдущего месяца этого года (1 тыс. 434 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (4,1 тыс. ед.), Московская область (3,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,2 тыс. ед.), Татарстан (3,1 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,8 тыс. ед.).

В целом по стране в марте выдали 62,2 тыс. автокредитов, что на 18% больше показателя предыдущего месяца этого года (52,7 тыс. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после некоторого «затишья» в конце прошлого года в начале 2023 года рынок автокредитов активизировался, а в марте вышел на уровень начала 2022 года. Он считает, что рост выдачи автокредитов в прошлом месяце объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом.

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