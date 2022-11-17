Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в январе выдали 1 тыс. 516 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 10,7% больше уровня декабря 2022 года (1 тыс. 369 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (3,2 тыс. ед.), Московская область (3 тыс. ед.), Татарстан (2,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (2,5 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,4 тыс. ед.).



В целом по стране в январе выдали 52,5 тыс. автокредитов, что на 8,8% больше показателя декабря 2022 года (48,2 тыс. ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после некоторого сокращения выдачи в конце прошлого года уже в январе рынок автокредитов заметно активизировался. По его словам, не характерное для «высокого сезона» снижение выдачи в декабре было обусловлено приостановкой госпрограммы льготного автокредитования в конце прошлого года. Но уже в январе эта программа возобновилась, благодаря чему число выданных автокредитов увеличилось.