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Вчера, 10:45

На Среднем Урале в пятницу ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области ожидается потепление к концу рабочей недели. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 21-22 июня ожидается температура воздуха от +10 до +17 градусов. При этом в пятницу, 23 июня, потеплеет до +19 градусов. Ночью 21-23 июня прогнозируется похолодание до +2 градусов.

Помимо этого, 21 и 22 июня местами на территории региона пройдут небольшие дожди.

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