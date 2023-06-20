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Вчера, 09:26

Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 21.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 24,70 коп., до 84,23 руб., евро — на 27,79 коп., до 92,07 руб.

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