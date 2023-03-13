Городская дума Екатеринбурга утвердила отчет главы города Алексея Орлова о работе в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Глава города Алексей Орлов выступил перед депутатами городской думы с отчетом о работе администрации в 2022 году. Ранее документ был представлен и одобрен на профильных комиссиях.
Глава муниципалитета начал с вопросов подготовки к празднованию 300-летия уральской столицы. К юбилею должны появиться спортивные и культурные объекты, новые дороги, школы, детсады. Будут обновлены памятники архитектуры, благоустроены парки и так далее.
Были затронуты актуальные проекты благоустройства и экономические показатели города, показавшие рост. Например, средняя зарплата в Екатеринбурге, по данным А. Орлова, выросла до 72 тыс. руб.
Вопросы депутатов касались реализации различных проектов: благоустройства Основинского парка и парка «Уралмаш», развития отдаленных районов. Обсуждались развитие трамвайной сети и покупка новых трамваев. А. Орлов пообещал обратиться по этой теме к федеральному правительству. В том числе он сообщил, что городу предварительно одобрили приобретение 60 новых трамваев для линии из Академического района. Транспорт будет куплен в рамках концессии.
В итоге работа главы города и администрации признана удовлетворительной. Отчет был утвержден.
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