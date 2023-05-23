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Вчера, 13:23

Годовой рост цен в Челябинской области ускорился до 2,7%

УрБК, Челябинск, 20.06.2023. По итогам мая годовой рост цен в Челябинской области составил 2,7% против 2,2% в апреле. Инфляция ускорилась в основном за счет повышения потребительской активности и раннего ослабления рубля. В первую очередь подорожали услуги, а продовольственные товары стали дешевле, сообщает отделение по Челябинской области Уральского ГУ Банка России.

Развитие тепличных хозяйств по стране в целом способствовало росту производства огурцов и помидоров. Соответственно, эти продукты подешевели. Схожая ситуация наблюдается у молочной продукции.

В сфере непродовольственных товаров фиксировался повышенный спрос на подержанные иномарки и шины. Из-за этого замедлилось снижение цен.

Повышенный спрос на авиаперелеты привел к росту цен на авиабилеты относительно прошлого года. Возросший спрос и перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля привели к ускорению годового роста цен на зарубежные туры.

Добавим, что в целом по стране Банк России ожидает инфляцию на уровне 4,5-6,5% по итогам 2023 года и возврат к 4% в 2024 году.

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