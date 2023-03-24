Полиция Екатеринбурга начала проверку мигрантов в Железнодорожном районе

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция 20 июня проводит профилактический рейд в рамках операции «Улица».



Как сообщает пресс-служба ведомства, местные силовики проведут проверку овощебазы на улице Пехотинцев и других мест пребывания иностранных граждан на данной территории.



Кроме того, в мероприятии задействованы сотрудники ППС, ГИБДД, представители подразделений по вопросам миграции и уголовному розыску.



Уточняется, что рейд проводится с целью выявления правонарушений в миграционной сфере, а также для обеспечения охраны общественного порядка и профилактики преступлений.