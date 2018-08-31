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Вчера, 10:03

Банк России на 15% увеличил число исключенных из реестра МФО

УрБК, Москва, 20.06.2023. С начала 2023 года Банк России исключил из реестра 109 микрофинансовых организаций (МФО). Этот показатель на 15% больше прошлогоднего, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные регулятора.

При этом число МФО, которые вошли в реестр с начала года, оказалось почти в четыре раза меньше, чем в I полугодии прошлого года: 28 против 108.

В ЦБ исключение из реестра назвали «крайней мерой», которой предшествуют «выдача предписаний об устранении нарушений, введение ограничения деятельности, привлечение к административной ответственности».

При этом, по мнению экспертов, в дальнейшем позиция регулятора ужесточится, особенно в части выявления кредитования заемщиков с предельной нагрузкой более 80% и практик мисселинга.

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