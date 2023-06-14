Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 20.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 33,68 коп., до 83,98 руб., евро — на 16,37 коп., до 91,79 руб.
УрБК, Москва, 14.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2023 года. Курс долл. ...09.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 54 коп., евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2023 года. Курс долл. ...09.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2023 года. Курс долл. США ...08.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2023 года. Курс долл. США ...06.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 45 коп., евро снизился на 6 коп.
УрБК, Москва, 06.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2023 года. Курс долл. США ...