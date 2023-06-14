Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 20.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 33,68 коп., до 83,98 руб., евро — на 16,37 коп., до 91,79 руб.