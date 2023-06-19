Автозапчасти в России с весны текущего года подорожали на 0,9%

УрБК, Москва, 19.06.2023. С 19 марта по 19 июня автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 0,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.
С 19 июня в стране начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, на основе которых рассчитываются выплаты по ОСАГО. По ним и удалось проследить рост цен.
Е. Уфимцев уточнил, что осенью 2022 года началась стабилизация ситуации с запчастями. Поэтому в справочниках они начали дешеветь. Например, в редакции от 19 марта 2023 года цены были ниже, чем в версии от 19 декабря 2022 года.
«Новые справочники остались, в среднем, на уровне марта 2023 года, однако по разным маркам автомобилей мы видим различные тенденции. Если в предыдущей версии практически по всем маркам было снижение цен, то по новой версии это не так: по Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Infiniti отмечается рост на 12-14%, по ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault — снижение на 3-7%», — уточнил спикер.
Помимо этого, Е. Уфимцев отметил, что в январе-апреле средняя цена полиса страхования снижалась.
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