УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
19.06.2023

В Челябинской области будут судить главного бухгалтера за неправомерное начисление премий

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Сотрудники челябинского Следственного комитета РФ направили в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из муниципальных предприятий. Используя служебное положение, в 2021 и 2022 годах женщина неправомерно начисляла себе премии, похитив таким образом из бюджета муниципального района более 244 тыс. руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Женщину будут судить в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2023 Бухгалтера из Каменска-Уральского будут судить за кражу более 1,4 млн рублей бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинение по уголовному делу в отношении ...

07.08.2019 Бывшего бухгалтера Ашинского индустриального техникума будут судить за хищение более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Аше бывший бухгалтер Ашинского индустриального техникума предстанет перед судом за ...

19.06.2019 Бывшего директора МУП «Алапаевский горводоканал» будут судить за присвоение более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Алапаевский ...

03.07.2018 В Екатеринбурге экс-главбух торговой сети «Монетка» осуждена за хищение 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга признал главного бухгалтера торговой сети ...

28.04.2017 Бывшего главбуха комитета по управлению имуществом Краснотурьинска будут судить за мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера комитета по управлению ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Архив новостей
Июнь 2023 (436)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18