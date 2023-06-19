В Челябинской области будут судить главного бухгалтера за неправомерное начисление премий

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Сотрудники челябинского Следственного комитета РФ направили в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из муниципальных предприятий. Используя служебное положение, в 2021 и 2022 годах женщина неправомерно начисляла себе премии, похитив таким образом из бюджета муниципального района более 244 тыс. руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.
Женщину будут судить в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
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