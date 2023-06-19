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19.06.2023

Минфин РФ планирует ввести цифровой акциз на табак вместо бумажного

УрБК, Москва, 19.06.2023. Минфин РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) планируют отказаться от бумажных акцизных марок на сигаретах в пользу цифровой маркировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства.

Новая система разрабатывается при участии Центра развития перспективных технологий.

Уточним, что Национальная система маркировки действует в России с 2019 года. Сейчас она учитывает молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины, фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкостей для них.

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